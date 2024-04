Paracadutista di 32 anni morto nel sonno dopo malore improvviso

(Di martedì 23 aprile 2024) L’hanno aspettato inutilmente alla caserma di Legnago (Verona), ma il cuore di Davide ha smesso di battere. E’nella caserma di Cecchignola a Roma dove da qualche giorno, venerdì 19 aprile, aveva concluso il corso da guastatore. Si è sentito male ieri mattina all’alba 22 aprile poco prima di far rientro a Legnago dove prestava servizio. E’così Davide Dalla Pria, 32della Folgore. Dai riscontri del personale medico che l’ha assistito negli ultimi istanti sarebbe stato colpito da unche gli ha provocato un arresto cardiaco. Era nato il 4 ottobre di 32fa e viveva ad Ospedaletto. Conosciuto da tutti per il suo amore incondizionato per la Folgore, persona gentile e altruista, ha lasciato un vuoto enorme nella comunità ...

