Malesia - elicotteri militari si scontrano durante un addestramento | 10 morti – FOTO

(Di martedì 23 aprile 2024) Una sessione disi è trasformata in tragedia questa mattina quando duemalesi si sono scontrati e sono precipitati nella base navale di Teluk Semongat, sulla costa orientale della. L’incidente, avvenuto alle 9:30, ha causato la morte di tutti i membri dell’equipaggio dei due velivoli: ben 10 persone. La dinamica dell’incidente L'articolo proviene da Il Difforme.

Le autorità locali hanno confermato che non ci sono sopravvissuti tra gli equipaggi dei due Elicotteri , dieci persone in tutto. Dopo essersi toccati, uno degli Elicotteri si è schiantato su una pista da corsa. L’altro, si è schiantato su una ...

Una collisione è avvenuta in Malesia tra due elicotteri militari del Paese durante una sessione di addestramento e tutte le dieci persone che erano a bordo sono morte . Lo riferisce la Marina malese, precisando che gli elicotteri stavano facendo ...

