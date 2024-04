Due elicotteri militari si scontrano in Malesia durante un addestramento | morte le dieci persone a bordo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Una collisione è avvenuta intra duedel Paeseuna sessione die tutte leche erano asono. Lo riferisce la Marina malese, precisando che glistavano facendo delle prove in una base navale nel nord dello Stato di Perak in vista della celebrazione del 90° anniversario della Marina che ricorrerà il mese prossimo. “Tutte le vittime sono state confermatesul posto”, ha riferito la Marina. I corpi sono stati inviati all’ospedale per le identificazioni. La Marina ha dichiarato che avvierà un’indagine per determinare le cause dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.