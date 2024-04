Malattie rare - Sla | ok del ministero della Giustizia al diritto comunicazione non verbale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Ilha confermato ufficialmente le conclusioni del Consiglio nazionale del Notariato sul pieno supporto all'interpretazione evolutivalegge notarile per lanon. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo dalla presidente nazionale dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), Fulvia Massimelli: "Laè indubbiamente una sfida essenziale per chi convive con la Sla. Aisla esprime profonda gratitudine al Consiglio nazionale del Notariato e al, per il sostegno e l'accoglienza riservati a ciò che rappresenta uninalienabile per ogni individuo, ...