Malattie rare - per la Sma nuove prospettive di cura con l’ok Aifa ad ampliamento della terapia genica

La presidente Aisla Massimelli, 'profonda gratitudine per un diritto inalienabile' Il ministero della Giustizia ha confermato ufficialmente le conclusioni del Consiglio nazionale del Notariato sul pieno supporto all'interpretazione evolutiva della legge notarile per la comunicazione non verbale. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo dalla presidente nazionale dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), Fulvia ... (sbircialanotizia)