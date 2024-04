Lupi a Sant' Elia | arrivano i carabinieri forestali

Continua il momento negativo per la formazione di Serie D femminile della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania. La formazione allenata da Francesco Alpini ha ceduto 3-0 (22-25, 13-25, 15-25) in casa contro Lupi Santa Croce . Disfatta ...

I castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden si mangiano le mani, Pontedera ritrova il successo, mentre si ferma la marcia dei "Lupi". Così in B, in un turno in cui le battistrada Tuscania e Castelfranco si sono fermate fra le mura amiche. I ...