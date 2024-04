Lory Del Santo - chi è il compagno Marco Cucolo | Facciamo l’amore sempre

(Di martedì 23 aprile 2024), attualediDel, è nato il 13 gennaio del 1992 a Napoli ed è un modello e personaggio televisivo, divenuto famoso anche grazie al suo legame con la showgirl che gli ha permesso di prendere parte a programmi televisivi molto noti, come Pechino Express (nel 2016) e L’Isola dei Famosi (nel 2022).è anche un influencer, videomaker, attore e regista: ha lavorato dietro le quinte della webserie The Lady, creata proprio dalla sua compagna.Delstanno insieme dal 2015 e si sono conosciuti tramite alcuni messaggi scambiati sui social: “Le ho inviato un messaggio e lei ha risposto. Sono passati poi 2-3 mesi di messaggi prima di incontrarci“. In seguito, il ...

Lory Del Santo: il dolore per la morte dei suoi tre figli e l'amore per per Eric Clapton - Una vita segnata dal dolore per la showgirl che ha dovuto fare i conti con la perdita di tre figli. Adesso è tempo di pensare al presente a fianco al suo nuovo amore, Marco Cucolo ...ilgiornale

I genitori di Lory Del Santo: ecco chi sono - Chi sono i genitori di Lory Del Santo Andiamo a scoprire qualche informazione sulla famiglia d’origine dell’iconica soubrette di Drive In ...donnaglamour

Belve di Martedì 23 Aprile, anticipazioni su interviste e ospiti - Stasera torna Belve di Francesca Fagnani, ci attendono le interviste a Antonella Clerici, Margherita Buy e Lory del Santo!napolike