Conor e Loren - chi sono i figli morti di Lory Del Santo

(Di martedì 23 aprile 2024)Delha avuto una ricca vita sentimentale, scandita dalla nascita di 4. Purtroppo però, l’amaro destino dell’esistenza umana l’ha messa di fronte ad un dolore che difficilmente si può immaginare senza viverlo in prima persona: la perdita di ben 3perDel. La tragicità della vita ha colpitoDel, per la prima volta, nel 1991. In quell’anno perse la vita il piccoloo avuto con il cantautore Eric Clapton – in seguito ad una caduta dal balcone della loro abitazione. Il piccolo è precipitato secondo quanto riportato in rete dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. Inutile sottolineare quanto l’evento fu nefasto per la vita di entrambi i genitori, una ...