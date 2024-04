L’omicidio Francesco di Cataldo - il maresciallo vittima delle BR

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 A marzo 2023 fu ucciso il 18enne Francesco Pio Maimone, pizzaiolo napoletano, raggiunto da un colpo di pistola durante una sparatoria in cui non c’entrava assolutamente nulla. Il presunto assassino non sembra minimamente pentito del suo gesto, anzi, insieme agli altri indagati si è messo a ridere e qualcuno ha fatto anche il gesto delle manette al termine dell’udienza del processo per la morte del ... (dayitalianews)