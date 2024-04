Omicidio di Francesco Pio Maimone a Mergellina | gli imputati si salutano tra sorrisi e gesti che imitano le manette

Francesco Pio Valda riconosciuto in aula da un testimone durante il processo che lo vede imputato per l' Omicidio di Francesco Pio Maimone , 18enne ucciso da un colpo di pistola sul lungomare di ... (fanpage)

I carabinieri stamattina hanno portato nel carcere di Velletri Francesco Belleggia, condannato insieme a Mario Pincarelli in via definitiva per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Dovrà scontare 23 ... (fanpage)