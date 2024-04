Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 134,4 punti

Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund . Il differenziale tra i due titoli di Stato avvia la seduta a 141 punti , rispetto ai 142 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,93%, rispetto al 3,92% della vigilia. (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund scende a 138 punti a metà seduta, rispetto ai 142 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è poco mosso al 3,92% e quello tedesco al 2,54 per cento. (quotidiano)

Borse Ue chiudono in cauto rialzo. A Piazza Affari (-0,6%) pesa l’effetto cedole - Occhi restano puntati su Medio Oriente e banche centrali. Negli Usa settimana clou delle trimestrali. A Milano sprint Bioera dopo riammissione agli scambi, scivola Iveco con cambio al vertice. spread ...ilsole24ore

Borsa chiusura 22 aprile: Piazza Affari paga l’effetto cedole ma limita i danni. Corrono i farmaceutici e Mps - Borse tranquille sia in America che in Europa malgrado la tempesta dei giorni scorsi in Medio Oriente. Milano soffre l'effetto dividendi ma nel pomeriggio riduce le perdite ...firstonline.info

Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari in rosso con gli stacchi cedola - (Teleborsa) - Le borse europee hanno chiuso la giornata in rialzo, con l'eccezione di Piazza Affari che risente dello stacco delle cedole societarie, che causano un calo tecnico dell'1,53% sul FTSE MI ...finanza.repubblica