Lo spread tra Btp e Bund scende a 138 punti

Andamento positivo per i listini europei. Giù Milano con stacco cedole - Tutti segni più per i listini europei, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza per l'effetto tecnico ...teleborsa

Borsa: Milano migliora con le banche, giù Iveco - La Borsa di Milano (-0,96%) migliora con le banche, ma resta appesantita dallo stacco cedola di otto società che pesa per l'1,53%. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 140 punti, con il rendimento de ...ansa

BTp: spread con Bund apre in lieve calo a 137 punti, rendimento al 3,89% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Apertura in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. In avvio di seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e ...borsaitaliana