Litigio con la fidanzata - poi la caduta dall’hotel dell’albergo | morto turista

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 23 aprile 2024) Prima ilcon la, poi laaccidentale dal balconedove si trovava in vacanza: terribile morte per giovaneUna notizia drammatica quella che arriva dalla Turchia e che ha visto come vittima un giovane ragazzo. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che la vittima fosse undi 22 anni. A quanto pare quest’ultimo avrebbe avuto prima una discussione con la suanella camera d’albergo dove stavano, appunto, trascorrendo le vacanze. Poi qualcosa è successo fino a quando il giovane non ha effettuato un volo dal quinto piano della stanza.giovane(Pixabay Foto) Cityrumors.itUn impatto a dir poco terribile. La33enne ...