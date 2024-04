Litigio in strada Sfregio al volto con un coltello

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un taglio profondo dall’orecchio destro al mento. Uno squarcio che verosimilmente lascerà un segno permanente suldi un ventisettenne egiziano, aggredito a coltellate sabato sera in via Candiani, in zona Bovisa. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, dove si trova tuttora ricoverato: la prognosi resta riservata, ma i primi bollettini medici hanno escluso sin da subito il pericolo di vita. Il raid, stando a quanto la vittima ha raccontato alla polizia, è andato in scena attorno alle 23 di sabato: il nordafricano avrebbe litigato insenza un apparente motivo con uno sconosciuto, che poi avrebbe tirato fuori una lama e l’avrebbe colpito alla faccia. Prima di essere accompagnato in pronto soccorso, il ventisettenne ha spiegato agli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura che l’aggressore sarebbe scappato ...

