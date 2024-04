Lite finita nel sangue Il paese si è fermato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Su Esino Lario ieri a mezzogiorno è calato il silenzio. Per un breve ma interminabile minuto carico di emozione, tutti e tutto si sono fermati: i negozianti hanno abbassato le saracinesche delle loro attività commerciali; gli automobilisti hanno accostato le loro macchine a bordo strada e spento i motori; quanti stavano parlando per strada sono rimasti zitti; i bambini dell’asilo hanno smesso di giocare; le insegnanti e gli alunni delle elementari hanno sospeso le lezioni... È l’omaggio a Gigi, l’assessore Pierluigi Beghetto che domenica mattina è stato ucciso da un vicino di casa all’età di 53 anni, in unche non era il suo, ma a cui aveva scelto di dedicare il proprio tempo e le proprie energie. Succederà lo stesso anche oggi e poi di nuovo domani. In segno di cordoglio "per la tragica morte che ha durante colpito la nostra comunità", spiega il sindaco ...