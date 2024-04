“Falla finita” Lite all’Isola dei Famosi | Matilde Brandi non regge | gli altri naufraghi intervengono

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Isola dei, primo clamoroso scontro tra i. Fin dalle prime puntate si è creata una frattura tra i nip, le persone comuni, e i vip, gente dello spettacolo e personaggi. E non stiamo parlando delle critiche e degli attacchi ricevuti dal poeta Pietro Fanelli. Il naufrago si è subito isolato dal resto del gruppo, rifiutandosi di aiutare glinelle attività per la sopravvivenza. Tuttavia quando è crollato Peppe Di Napoli lo ha rincuorato e quell’astio che si era creato precedentemente è stato messo da parte. Potrebbe essere l’inizio di una nuova fase sia per il poeta che per gli. Tuttavia c’è un’altra questione che riguarda i nip e i vip. Era stato proprio Pietro Fanelli ad affermare di non essere “per niente emozionato all’idea di incontrarli (i vip, ndr), saranno mica ...