L’Italia spaziale con Malindi guarda all’Africa Ecco l’intesa tra Italia ed Egitto

(Di martedì 23 aprile 2024) Nel solco del Piano Mattei e nel segno dell’interesse nazionale, l’Agenziana (Asi) ha siglato oggi al Cairo un memorandum of understanding con la controparte Agenziaegiziana (Egsa). Ad apporre la firma il presidente dell’Asi, Teodoro Valente, e l’amministratore delegato dell’Egsa, Sherif Mohamed Sedky, alla presenza del ministro delle Industrie e del Made in Italy, Adolfo Urso. La collaborazione, infatti, si inserisce nel quadro della visita indel ministro Urso orientata a facilitare gli investimenti nel settoreanche da parte delle industrie del settore, che insieme alle agenzie spaziali, potrebbero sviluppare progetti e iniziative di comune interesse a livello mediterraneo, in Africa e a livello internazionale. “L’accordo firmato oggi – ha detto il ...

