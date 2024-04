L’Italia si muove prima di tutti sull’IA Cosa c’è nel Ddl presentato dal governo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 aprile 2024) Il primo Paese a voler regolare l’intelligenza artificiale, dando seguito all’AI Act europeo. Il dossierè arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri, riunitosi nel tardo pomeriggio di oggi, per prore un uso corretto, trasparente e responsabile della tecnologia, così come richiesto anche da Bruxelles. Nel Ddl emerge l’esigenza di andare avanti nel percorso iniziato – impossibile da arrestare – ma allo stesso tempo di farlo all’interno di alcuni paletti che possano aiutare a non sbandare. La Strategia Nazionale pensata dalitaliano va proprio in questo senso. Questa favorisce infatti quell’armonia necessaria tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati in materia di adozione e sviluppo dei sistemi di IA, il cui lavoro è coordinato e monitorato dalla Presidenza del Consiglio. Lo farà grazie al supporto ...