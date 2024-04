Mare, Barbaro (Mase): "Italia promuoverà approvazione accordo mondiale Bbnj" - “L’Italia si impegna a promuovere, nell’ambito della Presidenza G7, una dichiarazione politica che consenta di raggiungere l’obiettivo della ratifica dell’accordo mondiale Bbnj. Questo entro la terza ...adnkronos

Ambiente, Barbaro: "Importante bilaterale tra Italia e Slovenia su ambiente marino" - 'Atene, Our Ocean. Importante Bilaterale tra Italia, che ha assunto la presidenza G7 e la Slovenia alla presidenza della Convenzione di Barcellona sulla tutela dell’ambiente marino e della Regione cos ...adnkronos

Mare, Barbaro: ”Italia protagonista sulla tutela della biodiversità marina” - (Adnkronos) – “Centrale la presenza dell’Italia a un consesso come quello della 9th Our Ocean Conference che in questa edizione si concentrerà su tematiche attuali quali turismo sostenibile nelle aree ...informazione