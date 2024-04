Finalmente a casa Adesso… Isola dei Famosi - Francesco Benigno torna in Italia dopo il caos e fa un annuncio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 aprile 2024), eliminato dall’deiper comportamenti non ritenuti idonei al programma, èto in. L’ex concorrente in un video aveva comunicato la fine della sua protesta e il ritorno indalla sua famiglia. “Non mi sono ritirato. Sono stato prelevato dall’una discussione verbale con uno dei concorrenti – aveva spiegato in un video pubblicato sui social – perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa a loro dire che io avevo fatto. Ma ovviamente non ho fatto”. “I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma ...