L’Inter gioca e vince - il Milan parl - picchia e perde! Un derby storico

(Di martedì 23 aprile 2024)ha vinto lo scudetto della seconda stella nella maniera più entusiasmante possibile: prendendoselo nelcontro il. Un risultatoe che segna una pagina impossibile da saltare nella rivalità cittadina. IL TRIONFO – Campioni d’Italia nel. Il sogno dele l’incubo delsi è materializzato alle 22.43 di ieri sera, quando l’arbitro Andrea Colombo ha fischiato la fine della stracittadina. È lo scudetto più bello di sempre, perché vale la seconda stella e perché festeggiato in faccia ai rivali cittadini. Un qualcosa di impensabile fino a non molto tempo fa, che la squadra di Simone Inzaghi (complimenti, vivissimi) ha reso prima possibile e poi realizzato con un percorso spettacolare, da urlo, che rimarrà impresso nella storia della ...

