Liberiamoci sì ma dal cortocircuito intellettuale | così leggo i casi Scurati - Raimo e Canfora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Se mi rifaccio al 25 aprile in chiave celebrativa, sicuramente penso al nostro paese che si è liberato dal regime fascista – omicida, liberticida, razzista e guerrafondaio – grazie alla Resistenza e all’intervento fondamentale degli Stati Uniti. Se invece intendo trarne un insegnamento per il tempo presente – forse la risposta più pregnante alla domanda “perché studiare la Storia?” – allora penso a un altro tipo di liberazione: quella dalcognitivo e spettacolare per cui la galassia progressista si attiva calorosamente su battaglie di metodo contro nemici inesistenti (il fascismo), guidata da intellettuali disorganici al popolo che fanno a gara a chi la spara più grossa a beneficio proprio (ospitate televisive, candidature, visibilità), tutto ciò mentre nessuno si preoccupa di elaborare un programma alternativo e credibile contro la macelleria sociale e ...