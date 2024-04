Liberiamoci dalla violenza” | la violenza di genere raccontata dagli studenti attraverso l' arte

(Di giovedì 4 aprile 2024) “– pregiudizio e prospettive future” è il titolo del convegno che si è tenuto oggi, giovedì 4 aprile, nell'Auletta Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati (via di Campo Marzio, 74). L'evento è stato realizzato dall'Associazione Co.Tu.LeVi., presieduta da Aurora Ranno, in collaborazione con il liceo “Terenzio Mamiani” di Roma, capofila della rete di licei “Laboratorio di Cittadinanza”. Durante l'evento, organizzato da Bartolomeo Giordano, noto avvocato penalista, è stato presentato un bando di concorso rivolto ai 20 istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla rete. Glipotranno cimentarsi sul tema delladiesprimendosi con la scrittura creativa, la rappresentazione ...

Israele, la piazza si ribella al governo di guerra: liberate gli ostaggi, Liberiamoci di Netanyahu - La piazza si ribella a “Bibi”. E accentua ancor più l’isolamento internazionale del promo ministro e del suo governo di guerra.globalist

La notte della Santa Pasqua, Papa Francesco affaticato ma determinato: “Liberiamoci dai macigni della morte presenti sul nostro cammino” - Dopo la rinuncia all'ultimo momento ieri sera a presenziare alla Via Crucis al Colosseo, stanco per la lunga Celebrazione della Passione in Basilica e ...gazzettadelsud

Via Crucis, l’invocazione del Papa: “Gesù liberaci dai pettegolezzi” - Il Papa, per la prima volta nel suo pontificato, scrive di suo pugno le meditazioni per la Via Crucis che si svolgerà questa sera al Colosseo ...metronews