Lega | difesa Di Rubba - ' doveroso ricorso Cassazione per diverso epilogo'

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - "Le prove in atti avrebbero potuto e dovuto portare ad un". E' il commento, in una nota, del professor Piermaria Corso dopo la sentenza della corte d'Appello di Milano che ha condannato il suo assistito Alberto Di, tesoriere della, a oltre 4 anni e 6 mesi per la vicenda relativa alla compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission, con la quale sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Il difensore "si è riservato di valutare le argomentazioni della corte", ma ha anticipato "di ritenereilpernell'interesse della giustizia e dell'assistito".

È iniziato a Palermo il processo a porte chiuse per lo Stupro di gruppo avvenuto il 7 luglio 2023 ai danni di una ragazza, allora 19enne, che per ore subì violenze in un cantiere dismesso del Foro Italico. Gli imputati sono sei dei sette giovani ...

Fondi Lega, anche in Appello condanna a quattro anni e mezzo per il tesoriere del Carroccio. Di Rubba: «Faremo ricorso in Cassazione» - Arriva la condanna, anche in appello, per il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento, rispettivamente a 4 anni, 6 mesi e ...ilmessaggero

Processo Lombardia film commission, condannato anche in appello il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba - Condannate confermate in appello ma con riduzione di pena per contabili della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni.lanotiziagiornale

Lega Navale Italiana, al via la stagione 2024 dei Centri Nautici Nazionali - Roma, 23 aprile 2024 - La Lega Navale Italiana apre oggi le iscrizioni ai corsi estivi di vela, canoa e canottaggio nei Centri Nautici Nazionali di Belluno (Lago di Santacroce), Ferrara (Lago delle ...nauticareport