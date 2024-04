Le piogge nel Nord Italia non sono causate né dalle scie chimiche né dal cloud seeding

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 23 aprile 2024) Il 22 aprile 2024 è stato pubblicato un post su X che afferma: «Ma sta pagliacciata di provocare i monsoni nella pianura padana a forza di strisciate in cielo deve continuare ancora per molto? No perché dopo 10 giorni di uragano ne abbiamo francamente piene le palle eh..». Lo stesso profilo, nel rispondere al commento di un altro utente, ha riportato lo screenshot di un articolo pubblicato sul sito della rete televisiva americana CNBC, che inno recita: «Gli Emirati Arabi Uniti utilizzano la tecnologia delper far piovere».Si tratta di contenuti che veicolano notizie prive di fondamento. Anche se non viene espressamente menzionata, il riferimento alle “strisciate in cielo” rimanda alla teoria del complotto delle “”. Questa teoria, priva di evidenza, ...