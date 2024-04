Le orecchiette Nunzia te le lancia addosso Il dissing barese tra Miss Fritty - Mama Marjas e Serena Brancale Tutta colpa di Baccalà

(Di martedì 23 aprile 2024) Si sta consumando una battaglia nelle retrovie musicali pugliese a suon di, cozze arraganate,, seppie ripiene, e non tutti se ne sono accorti. Nelle ultime settimane è diventato virale sui social il brano “” della cantautrice e musicista pugliese, un pezzo diventato talmente famoso – al momento il reel originale registra oltre 5 milioni di visualizzazioni – che anche Annalisa, nota cantante italiana, ha volutosul palco per cantare con lei il pezzo. Fino a qui tutto bene. IlcontroMa il successo, specie sui social, può avere un prezzo alto. E così dopo qualche giorno qualcuno ha avanzato il sospetto che il pezzo potrebbe essere un plagio della canzone spagnola ...

Nunzia - La signora delle orecchiette di Bari Vecchia sbarca in India per le nozze di Anant Ambani, l’uomo più ricco del mondo . La donna è stata invitata a partecipare agli stessi festeggiamenti cui ha partecipato Rihanna.Continua a leggere

Nunzia Caputo , nata nel 1959. conosciuta anche come la Regina delle orecchiette , è la pastaia più famosa di Bari Vecchia , su Instagram conta migliaia di follower ed è stata una degli ospiti d’onore, insieme alla popstar Rihanna, ai festeggiamenti ...

Segreto svelato! Grande festa per TerradiMare, il vincitore tra i 4 ristoranti di Trani: Turismo e enogastronomia vanno di pari passo sempre di più, in Puglia lo sappiamo bene, dove la signora Nunzia delle orecchiette di Bari Vecchia compare accanto a Helen Mirren nello spot per ...

