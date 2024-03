Nunzia | la pastaia di Bari invitata alle nozze dell’uomo più ricco del mondo grazie alle sue orecchiette

(Di martedì 12 marzo 2024)- La signora dellediVecchia sbarca in India per ledi Anant Ambani, l’uomo piùdel. La donna è stataa partecipare agli stessi festeggiamenti cui ha partecipato Rihanna.

