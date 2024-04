Le notizie sportive del giorno - martedì 23 aprile 2024 | ecco tutto quello che è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) Tutte ledi oggi,24, per non perdersi proprio nulla suche accade nel mondo dello sport. C’è il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus opposta alla Lazio, per il resto spazio al tennis con il turno decisivo delle qualificazioni al Masters 1000 di Madrid, e ancora il curling con due match dell’Italia del doppio misto ai Mondiali di Oestersund. E ancora, il calcio estero con la Premier League, l’Eurolega, il ciclismo con il Giro di Romandia. Di seguito alloratutte le principali di oggi, per restare informati in modo costante durantel’arco della giornata, grazie alla redazione di Sportface che selezionerà le principali. ...