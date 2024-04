Le iene - stasera in tv la nuova puntata | le anticipazioni e gli ospiti

(Di martedì 23 aprile 2024) Si rinnova l'appuntamento con "Le" lo show di Italia 1 in onda oggi, martedì 23 aprile 2024, dalle 21.25 su Italia 1. Condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, il programma ospita di settimana in settimana importanti 'personalità del mondo dello spettacolo e della cultura e propone sia...

Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti, trasmesso prima serata su Italia 1. Ecco i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera , martedì 16 aprile 2024 . Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera : martedì 16 aprile 2024 martedì 16 aprile 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene “, il programma ideato da ... (superguidatv)

stasera 16 aprile su Italia 1 va in onda una nuova puntata del programma di Davide Parenti condotto da Veronica Gentili: ecco cosa vedremo Questa sera, martedì 16 aprile, alle 21:15 non perderti il nuovo episodio di Le Iene su Italia 1, condotto da Veronica Gentili e con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Scopri le anticipazioni della puntata , con ospiti in studio e inchieste affrontate dagli inviati del programma. ... (movieplayer)

Sulle ali della musica, Coppa Italia o Le iene La tv del 23 aprile - Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta de “Le iene”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Tre piani”; su Rai4 alle 21.20 “Chi è senza colpa”; su Rai5 alle 21.10 “Hostiles – Ostili ...bergamonews

Le iene, il monologo di Mauro Repetto, ex 883: “Non ho ucciso io l’uomo ragno” | Video Mediaset - Mauro Repetto, ex 883, si racconta a cuore aperto a Le iene in un monologo in cui parla di Max Pezzali, ma anche del suo sogno 2.0. Ecco il video ...superguidatv

Le iene stasera su Italia 1: ospiti, inchieste e anticipazioni della puntata del 16aprile - Nuovo appuntamento in prima serata con Le iene: ecco le anticipazioni sugli ospiti e le inchieste che vedremo su Italia 1.movieplayer