Stasera tutto è possibile - Francesco Paolantoni cosa avviene a telecamere spente

Questa sera va in onda la quarta puntata del comedy show: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. Quarto appuntamento della nuova stagione di Stasera tutto è possibile. Come di consueto, il comedy show con Stefano De Martino andrà in onda su Rai 2 in prima serata alle 21:20. Arrivato alla sua decima edizione, il programma anche questa sera, lunedì 22 aprile, ospiterà personaggi del mondo dello spettacolo pronti a giocare con il conduttore e ... (movieplayer)