L’azione da 35 passaggi del Bologna contro la Roma

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 23 aprile 2024) A un certo punto lo psicodramma sembrava inevitabile. All’ultimo minuto di recupero, sul campo del Frosinone, Dan Ndoye, il giocatore sbagliato nel posto ha sbagliato, riceve una sponda in area di rigore. Anzi, in area piccola. La palla è un po’ indietro e allora deve flettere il proprio corpo di lato e staccarsi da terra. Stefano Turati, statisticamente uno dei peggiori portieri d’Europa, compie una parata miracolosa, deviando sulla traversa il suo tiro. Sulla respinta Freuler sembra arrivare per un tap-in facile, ma Ndoye – preso dalla foga – scalcia come per fare cyclette sul letto, e riesce nell’impresa di non cogliere lo specchio della porta. Non aver vinto quella partita dopo aver sbagliato quel gol sembrava un presagio di sventura troppo chiaro per il, specie per una squadra che in linea teorica non dovrebbe appartenere a quella quota di classifica. ...