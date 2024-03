Roma | attivisti di Ultima generazione occupano la strada al passaggio della maratona | “Non ci sarà più acqua per tutti”

(Di domenica 17 marzo 2024)dihanno brevemente occupato Ponte Vittorio Emanuele II aldi. Tre manifestanti si sono seduti sulla sedele esponendo cartelli per attirare l’attenzione sull’emergenza climatica. La Polizia Locale è intervenuta e dopo pochi minuti li ha rimossi dalla. “L’non ciper,” ha urlato una delle attiviste aldei podisti. Laè sponsorizzata da Acea, azienda pubblica impegnata anche nel settore idrico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

