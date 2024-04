Lazio-Juventus LIVE 1-0 al 45' | dominio biancoceleste Castellanos mattatore - ma Perin gli nega la doppietta

brutto fallo ed ammonizione automatica per Manuel Locatelli . Nel corso del trentacinquesimo minuto di Lazio-Juventus , semi finale di ritorno della Coppa Italia 2023/2024, il centrocampista bianconero entra in ritardo su Castellanos e l’arbitro, il ...

Lazio-Juventus è una sfida valida per la semi finale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dal 2-0 in favore dei bianconeri. Di seguito, tutti...

Locatelli sarà squalificato in Coppa Italia: ammonizione pesante in Lazio Juve - Locatelli sarà squalificato in Coppa Italia: ammonizione pesante in Lazio Juve rimediata dal centrocampista al minuto 34 Locatelli è stato il primo giocatore ammonito in Lazio Juve a causa di una sciv ...juventusnews24

TJ - Lazio-Juventus 1-0 - Squadre a riposo, decide fin qui il gol di Castellanos - 21:49 - Si chiude qui il primo tempo- Lazio in vantaggio per 1-0 e vicina anche al raddoppio, Juventus ancora qualificata ma ci sarà da soffrire nella ripresa. Decide fin qui il gol di Castellanos. 43 ...tuttojuve

Alex Sandro dorme su Castellanos, social della Juve furiosi: "Preghiamo" - Al gol del vantaggio della Lazio, i tifosi bianconeri si scatenano e il difensore brasiliano finisce in tendenza, tra ironie e qualche insulto di troppo ...corrieredellosport