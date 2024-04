Lazio-Juventus - brutto intervento di Locatelli | ammonito e salterà l’eventuale finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024)fallo ed ammonizione automatica per Manuel. Nel corso del trentacinquesimo minuto di, semidi ritorno della Coppa Italia 2023/2024, il centrocampista bianconero entra in ritardo su Castellanos e l’arbitro, il signor Daniele Orsato della sezione di Schio, prima applica il vantaggio e poi non appena il gioco si è fermato ha. Un giallo per pesantissimo per il giocatore allenato da Massimiliano Allegri visto che era diffidato e quindi, in caso di accesso in, salterebbe la partitissima del 15 maggio. SportFace.