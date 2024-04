Laurea in Arte e artigianato - dialogo fra l?imprenditore Della Valle e la Regione Marche | Occasione di crescit - ci sono grandi potenzialità

Percorsi da 30 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023: uno di quelli individuati e approvati è il Percorso rivolto ai laureati che, non avendo potuto partecipare al primo concorso della fase straordinaria PNRR in mancanza di idonei requisiti di accesso, sono in attesa dell'avvio dei corsi da 30 CFU per poter partecipare al secondo concorso . L'articolo Percorso 30 CFU per laureati che parteciperanno al secondo concorso PNRR : doveva concludersi entro ... (orizzontescuola)

Il Consiglio di Stato (Sezione VII, Sentenza 04 marzo 2024, n. 2122) ha ammesso la laurea vecchio ordinamento in conservazione dei Beni Culturali alla partecipazione al concorso straordinario per l'insegnamento nella classe A012. L'articolo Ha una laurea in conservazione Beni Culturali vecchio ordinamento , può partecipare al concorso per A012? Ecco cosa hanno detto i giudici sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (orizzontescuola)

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firma to il decreto che disciplina la prima procedura di mobilità verticale dei DSGA ff e ha richiesto l' autorizzazione a bandire l'atteso Concorso ordinario . 2.870 i posti per il triennio 2024-27, di cui una parte destinata a un'altra procedura di progressione di area e una parte per il Concorso ordinario destinato a nuovi funzionari dall'esterno. L'articolo Concorso ordinario ... (orizzontescuola)

Come è profondo il mare Mostra personale di Lucia Canu - Come è profondo il mare Mostra personale di Lucia Canu. “Come è profondo il mare” è il titolo della mostra personale ...sardegnareporter

La community per scoprire le eccellenze italiane - Laurea in Design per Giovanni, in Economia per Lorenzo e una Laurea magistrale in Storia dell’Arte per Fabrizio. Sono i fondatori di Eccellenza Italiana la più grande community per la promozione ...quotidiano

Laurea in Arte e artigianato, dialogo fra l’imprenditore Della Valle e la Regione Marche: «Occasione di crescita, ci sono grandi potenzialità» - SANT’ELPIDIO A MARE La Laurea in Arte e artigianato voluta da Diego Della Valle sta per diventare realtà. Stanno infatti proseguendo senza sosta i dialoghi tra il Gruppo Tod’s e ...corriereadriatico