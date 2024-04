Concorso ordinario funzionari DSGA | Valditara firma richiesta di autorizzazione bando Per partecipare servirà la laurea

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale , il DPCM del 22 febbraio 2024 che autorizza il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di 6.428 posti di ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS 2024/26: oggi i sindacati hanno avuto accesso ad una nuova BOZZA dell'Ordinanza valida per il prossimo biennio. Convocati al Ministero per novità relative all'art. 7 e in particolare ... (orizzontescuola)