Latina Portano via i pezzi di un’automobile in zona Pier Luigi Nervi | indagano i Carabinieri

Serie C. I tre ex Panizzi, Bani e Burrai Portano. Mantova in serie B - I campionati di Serie C volgono al termine con promozioni e conferme. Mantova e Taranto festeggiano, mentre Trapani, Isernia e Robur mantengono l'imbattibilità.lanazione

Latina: al via l'evento "Regioni d’Europa – Mercati Internazionali" - Appuntamento dal 12 al 14 aprile. Presente anche una delegazione della Scozia con artigianato e birra. Dal 12 al 14 aprile la città ospiterà l’attesissima manifestazione Regioni d’Europa – Mercati Int ...primapaginanews

Latina: nuovo patto per la sicurezza urbana, intesa siglata dal sindaco Celentano e dal prefetto Falco - Il Comune di Latina ha stretto un nuovo "Patto per la sicurezza urbana" con la Prefettura di Latina. #lifestyle #politica #Latina #lazio ...lamilano