La verità non sia occultata  Pietro Orlandi accusa ancora il Vaticano

News tv. “Stupita”. Non solo Scurati, anche lei è stata “censurata” in Rai: si è saputo solo ora – Continua a far discutere il caso Scurati. «Da settimane la Rai è vittima di una guerra politica quotidiana con l’obiettivo di distruggerla», ha spiegato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in un colloquio con «La Stampa». Secondo questi è «surreale, surreale come sia potuto accadere, è necessario approfondire e dare risposte. Chi ... (tvzap)