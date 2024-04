Giorgia Meloni interviene sul caso Scurati | La Rai si è rifiutata di pagare 1800 euro per un minuto di monologo Non so quale sia la verità…

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 20 aprile 2024)(da IG) “In un’Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un”. Parla così, che ha deciso di intervenire in prima persona sulche sta impensierendo e non poco la Rai. La Premier rimanda ogni responsabilità di polemiche all’altra parte della politica a lei non vicina: “Stavolta è per una presunta censura a undiper celebrare il 25 Aprile. La sinistra grida al regime“ scrive lasul suo profilo ufficiale di Facebook, avallando la tesi del Direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, che ha dichiarato che l’assenza dello scrittore nella puntata di questa sera del programma di Serena Bortone su Rai 3 sarebbe dovuta a ...