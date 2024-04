La Roma stanca e nervosa sconfitta all’Olimpico dal Bologna Per la Champions si fa dura ma nulla è perduto

(Di martedì 23 aprile 2024) Prima o poi doveva succedere. Imbattuta in campionato da oltre due mesi, ladiDe Rossi si arrendedavanti ad un grandedopo una garae ricca di sliding doors.fisicamente e mentalmente (quasi impossibile reggere al ritmo di tre finali a settimana viste classifica, calendario e impegni di Europa League) e al cospetto di un arbitraggio provocatorio (Maresca di TorreAnnunziata cecchino infallibile con le ammonizioni, inesistenti, dei diffidati Paredes e Llorente in vista della gara di domenica prossima al Maradona), laha sofferto il gioco a tutto campo di unpreciso nel palleggio e capace di far correre a vuoto, fino a sfiancarli, i centrocampisti giallorossi. Ma è stata laad avere l’occasione ...

La storia di Francesca , collaboratrice scolastica in un liceo scientifico a Roma, è la storia di tanti pendolari che ogni giorno affrontano un viaggio estenuante per raggiungere il proprio posto di lavoro . Il suo racconto al Corriere della ...

"Non esiste la partita perfetta, dovremo cercare di fare meno errori possibili" SASSUOLO (MODENA) - "Lo spirito deve essere quello di sabato scorso, quando hai la palla ti adoperi per far sì che la tua squadra giochi e quando la palla ce l'hanno ...

Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere il recupero della 32a giornata - Giovedì Udinese e Roma torneranno in campo al Bluenergy Stadium di Udine per disputare i minuti rimanenti del match valido per la 32a giornata di Serie A. La partita era stata sospesa ...ilgazzettino

Tempestilli: "Perché il Napoli non ha preso Cannavaro Poteva essere un altro De Rossi" - Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', per parlare di alcuni argomenti che riguardano il Napoli: "De ...areanapoli