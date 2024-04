La Polonia - uno degli Stati genuinamente antirussi del blocco americano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr – Armamenti di Mosca in Bielorussia e Kaliningrad, inpossibile risposta della Nato in un clima sempre più teso con la Russia. Il profilo attuale mostra un rafforzamento delle frontiere da ambo gli schieramenti, come riportano anche gli ultimi aggiornamenti pubblicati sull’Agi. Con, sullo sfondo, sempre il solito e forse inutile dibattito sulle “mosse teatrali”, come quelle già intraviste non solo a corredo del contesto bellico ucraino, ma anche di quello mediorientale. In ogni caso, in questo puzzle complicatissimo, Varsavia pare una delle poche “genuine” in chiave antirussa, a fronte di un gruppo di sudditiUsa mascherati da alleati, corrispondenti alle altre nazioni europee… Nato versus Russia, il nuovo capitolo dellaSenza girarci troppo intorno, Varsavia si è dichiarata disponibile ad ospitare le ...