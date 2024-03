Guerra in Ucraina | attacco russo nella notte Polonia | “Uno dei missili del Cremlino ha violato il nostro spazio aereo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) La Russia ha attaccato l’con 14 bombardieri strategici Tu-95MS decollati dalla base di Olenya,penisola di Kola: lo ha reso noto l’Aeronautica militare, come riporta Ukrainska Pravda. L’allerta aerea è durata più di due ore e diversi gruppi disono stati lanciati in direzione della regione di Leopoli, nell’occidentale Secondo l’esercito polacco uno deida crociera lanciati dalla Russia durante l’habrevemente lodella. “L’oggetto è entrato nellopolacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi”, hanno riferito le forze armate di Varsavia sulla piattaforma ...