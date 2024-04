La piccola rivoluzione di Contraste a Milano che cambia tutto Per Matias Perdomo è l' ora di una nuova maturità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 aprile 2024) «Non assomigliare a nessuno, neanche a noi stessi». Pare questo il mantra di&Co. Con Simon Press e Thomas Piras,è alla guida, ormai da 8 anni, di, che ha riaperto rinnovato nella forma e nella sostanza. Via il parquet, via le pareti candide, via i lampadari rossi, via anche la serratura da cui sbirciare dentro la cucina; oggiè uno spazio dominato da cromatismi drammatici che accompagnano lo sguardo in una prospettiva: merito dell'infilata di stanze che seguono l'una all'altra, del passaggio di colori pieni, dell'alternanza di arredi contemporanei e dettagli antichi, di superfici e finiture diverse. Lo spazio, firmato Luca de Bona e Debonademeo Studio, è l'espressione concreta di un ...