Napoli | la piccola grande rivoluzione dei tassisti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un episodio di quella che potrebbe apparire come cronaca minima rischia (in positivo) di avere effetti incoraggianti sulla sicurezza, la reputazione e la capacità di attrazione di una città bella e dannata come. Più della promessa di grandi progetti e investimenti avveniristici perché incide su una cosa che si tocca, si pesa, si vede. Parliamo della decisione del coordinamento delle principali sigle di taxi di scrivere una lettera al prefetto per chiedere di fare pulizia dei conducenti violenti, scostumati, ladri. Il malcostume è sempre stato sotto gli occhi di tutti, turisti e cittadini. E, si presume, anche delle forze dell’ordine che però – per motivi non chiari e mai chiariti – hanno sempre tollerato gli abusi intervenendo in maniera episodica quando proprio non si poteva evitare di farlo lasciando che la situazione tornasse in breve alla deprecabile ...