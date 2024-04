La Lazio per salvare la stagione - la Juve per limitare i danni | la posta in palio nella semifinale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 aprile 2024)è alle porte e la sfida di ritorno delladivale molto di più di una semplice partita. La competizione nazionale, infatti, è rimasta l’ultima spiaggia perla(o comunque) delle due delusioni dellain Serie A in bella compagnia del Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri è forte del risultato dell’andata allo Stadium (2-0 con i gol di Chiesa e Vlahovic) ma la qualificazione non è ancora in cassaforte e le ultime prestazioni non sono state di certo incoraggianti. La, invece, è in leggera ripresa dopo una naturale fase di ambientamento con l’arrivo in panchina di Igor Tudor dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Foto di ...