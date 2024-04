La festa è appena cominciata Pronti due mesi di celebrazioni L’estate più bella della Curva Nord

(Di martedì 23 aprile 2024) Lapuò cominciare: l’Inter è campione d’Italia. Per la ventesima volta nella sua storia,nel 1908 e arrivata ieri a una giornata storica. Uno scudetto conquistato nel derby contro il Milan, davanti a uno stadio a forte maggioranza rososnera. I giocatori celebrano il trionfo in campo e poi negli spogliatoi. I primi tifosi scendono per le strade aspettando gli ulteriori momenti di giubilo organizzati da qui alla finestagione. Seconda stella immediata o meno, la società si era già mossa in anticipo per i festeggiamenti di rito. Aveva organizzato il pullman scoperto per oggi, anche se le previsioni meteo hanno portato a ragionare su tempistiche differenti già primastracittadina. Troppa pioggia, inutile affrettare i tempi, meglio rimandare tutto a prescindere. Anche perché non c’è molto ...

Prima del triplice fischio tantissimi tifosi nerazzurri si erano già riversati in strada per festeggiare. L'Inter mette in bacheca lo scudetto numero 20 e si fregia della seconda stella che arriva matematicamente nella notte del derby grazie ad una stagione con numeri da record: miglior attacco, miglior difesa, capocannoniere. Simone Inzaghi esulta per questo scudetto che segna un grande risultato per la sua carriera da allenatore. Il difficile ...

