Milano 20° tricolore dell’Inter | la festa è appena iniziata

(Di martedì 23 aprile 2024) Prima del triplice fischio tantissimi tifosi nerazzurri si erano già riversati in strada per festeggiare. L’Inter mette in bacheca lo scudetto numero 20 e si fregia della seconda stella che arriva matematicamente nella notte del derby grazie ad una stagione con numeri da record: miglior attacco, miglior difesa, capocannoniere. Simone Inzaghi esulta per questo scudetto che segna un grande risultato per la sua carriera da allenatore. Il difficile viene ora. L’anno prossimo l’Inter di Inzaghi dovrà riconfermarsi nella corsa al titolo e puntare anche ad altri obiettivi: Champions e Mondiale per club. La stagione partirà ad agosto 2024 e terminerà a luglio 2025 negli Stati Uniti con una competizione nuova, il Mondiale per club. Laè solo. E’ andata avanti tutta la notte per lanerazzurra e andrà avanti per settimane. ...