La clamorosa gaffe dopo la vittoria dello scudetto dell' Inter | cosa appare sul Televideo | Guarda

(Di martedì 23 aprile 2024) “I have a dream…” diceva Martin Luther King il 28 agosto 1963 davanti al Lincoln Memorial di Washington alla fine di una manifestazione per i diritti civili. Qualche giorno fa, prima del derby che avrebbe sancito la seconda stella, anche Lautaro aveva un sogno: segnare contro il Milan il nono gol e chissà, magari anche il 10imo, e portare il titolo a casa. Il copione è stato rispettato in parte, quella più importante in fondo, mentre l'argentino è rimasto a secco. Sarà forse per questo comune sognare o, evidentemente, per una sempliceche Lautaro Martinez per il, venerdì scorso, è diventato Lutero. Così, infatti, titolava la pagina dedicata all'attaccante nerazzurro: “Lutero è una sentenza nel derby”. Parlando di sentenza, in effetti, il paragone allora poteva essere con un altro personaggio ...