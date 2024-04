Focolari | «Sacchi-Inter | gaffe clamorosa! Non può dire ciò che gli pare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024)contro, dopo che quest’ultimo se n’è uscito – per l’ennesima volta – nei confronti dell’in maniera gratuita e facilmente smentibile. Il giornalista, ospite della trasmissione Radio Radio – Lo Sport di oggi pomeriggio, smonta la teoria dell’ex allenatore del Milan. ALTRO CHE BARARE! – Furiomette le cose in chiaro, smentendo Arrigoe le sue teorie bislacche sull’: «Il problema è sapere se ci sono dei limiti da non superare. Fare debiti non è un delitto, il delitto è non pagare i debiti. Senza i passivi non esisterebbe neanche la finanza, perché tutti fanno situazioni importanti facendo uso di prestiti, controprestiti eccetera eccetera. Se l’ha superato determinati limiti io questo non lo so,anche ...