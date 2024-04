La Bce conferma | il taglio dei tassi a giugno è cosa fatta

(Di martedì 23 aprile 2024) Stavolta sembra, per davvero. Ildeiarriverà a, garantisce il vicepresidente della Bce, Louis de Guindos. Non ci sono più dubbi, salvo sorprese a oggi inattese: “Se le cose procedono nella stessa direzione delle ultime settimane, allenteremo la nostra politica monetaria restrittiva a. Presumendo che non ci siano sorprese fino ad allora, come si dice in francese, è un “fait accompli”. Un fatto compiuto. Ildei: la Bce pronta alla prima sforbiciata aIntervistato da Le Monde, de Guindos ha risposto senza tentennamenti sulla riduzione del costo del denaro, ma non ha offerto ulteriori chiarimenti sul ritmo che seguirà la Bce dopo il primo ...

Strizzatina d’occhio ai mercati della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde . Niente di più, niente di meno. “Anche se l’inflazione è rallentata, rimane incertezza sulla sua persistenza”: a giugno , se i dati confermeranno l’inflazione sottostante prevista, la Bce “sarà in grado di rendere la politica monetaria meno restrittiva”, ma da lì in poi “ci sarà un periodo nel quale dovremo continuamente confermare che i dati ... (ilfattoquotidiano)

